Desvalijó una casa en Las Heras y lo atraparon en el techo con electrodomésticos, herramientas y hasta aves

Un ladrón fue detenido la mañana de este jueves luego de desvalijar una casa en Las Heras . El malviviente fue descubierto sobre el techo de la propiedad, donde había acopiado el botín del robo : quiso llevarse electrodomésticos, mercadería, herramientas y hasta jaulas con aves , las cuales fueron entregadas a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque .

Todo comenzó alrededor de las 9 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 dio aviso sobre un sujeto subido al techo de una vivienda de la manzana C del barrio Amigorena , ubicada en calle Maipú al 2.400.

En cuestión de minutos, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) arribó al lugar y se encontró con el sospechoso subido a la techumbre del domicilio, con diversos elementos en su poder.

Frente a eso, los policías le dieron la voz de alto y subieron al techo utilizando una escalera. Una vez en el sector superior del inmueble, aprehendieron sin dificultades al maleante, a quien identificaron como Diego Armando Silva Ulloa (43), de acuerdo con la información policial.

El televisor y otros elementos robados sobre el techo de la casa.

Seguidamente, los efectivos revisaron las bolsas con pertenencias sustraídas del interior de la casa: un televisor 40 pulgadas Philips, una caja de herramientas, una pava eléctrica, una licuadora, una juguera eléctrica, un horno eléctrico Liliana, un parlante bluetooth, tres botellas de fernet Branca, tres sachets de leche La Serenísima y una bolsa con alimento para aves.

Las aves rescatadas

Pero lo que más llamó la atención de los uniformados, fueron las jaulas con pájaros en su interior que también formaban parte del botín. Las fuentes indicaron que en el procedimiento rescataron siete cuchillos, un teste boquense y un diuca diuca.

Debido al hallazgo de los animales, se le dio intervención a la Policía Rural para el secuestro de las aves, las cuales fueron puestas a disposición del organismo gubernamental a cargo de la protección de la biodiversidad en la provincia. Asimismo, en la escena trabajó personal de la Policía Científica.

Robo Las Heras techo (6) Las jaulas y las aves que también intentó robar el sospechoso. Gentileza.

Finalmente, el presunto autor del robo fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a disposición de la Oficina Fiscal N°2.

Más fotos del procedimiento en Las Heras

Robo Las Heras techo (4) Botellas de fernet, mercadería, herramientas y electrodomésticos, el resto de lo incautado. Fotos: gentileza.

Robo Las Heras techo (5)

Robo Las Heras techo (7)

Robo Las Heras techo (8)

Robo Las Heras techo (9)

Robo Las Heras techo (1)

Robo Las Heras techo (2)