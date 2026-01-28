Desapareció una joven argentina en Los Ángeles y la buscan intensamente

Se trata de Narela Barreto, una joven de 21 años que hace dos años se encontraba viviendo en Estados Unidos.

El país se encuentra conmocionado por la desaparición de una joven argentina que fue vista por última vez en Los Ángeles. Se trata de Narela Barreto, una joven de 21 años que desapareció el pasado 21 de enero. Ahora, su familia pide ayuda para encontrarla con vida.

comparten me ayudan un montón, necesitamos que llegue a más personas. Narela Barreto tiene que aparecer”, dice uno de los posteos que compartió Violeta Barreto.

“Te extraño, te necesito, no sabes cuánto te necesito, te juro que ya no puedo más. Aparece por favor, tenemos muchas salidas pendientes, me prometiste volver a vivir juntas, volver a estar 24/7, sos la única que me entiende te voy a seguir buscando hasta que aparezcas te amo con mí vida Narela”, expresó la prima de la joven que desapareció en Estados Unidos.

La desaparición de la joven argentina Según trascendió, Narela desapareció el pasado 21 de enero y desde ese día no volvieron a tener noticias de ella. La joven, oriunda de Banfield, vive hace dos años en Estados Unidos y tiene todos los papeles en regla.

argentina desaparecida Estados Unidos @ayelen_priiii - Instagram Los allegados de Narela se comunicaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para saber si había sido detenida por ellos, pero les indicaron que no fue detenida.