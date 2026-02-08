Denunció a su exmarido por radio y apareció asesinada una semana después: el estremecedor caso de Mariel
Una enfermera de 54 años fue encontrada maniatada y golpeada en su casa de Wilde, Avellaneda. La semana anterior había contado en radio su calvario.
El caso de Mariel Juárez estremece al barrio de Wilde por la crudeza de un final que ella misma había anticipado. Su cuerpo fue encontrado el viernes por la noche por su madre, Blanca, de 93 años, quien ante la falta de respuesta de su hija debió pedir ayuda a un vecino para ingresar a la vivienda. La noticia de la mujer tomó trascendencia en las últimas horas.
Mariel apareció muerta en la cocina, maniatada y con signos de haber sufrido una golpiza brutal. Apenas siete días antes del desenlace, había decidido romper el silencio en Radio Wen. Durante la entrevista, la enfermera visibilizó la violencia psicológica y las amenazas de muerte que recibía por parte de su expareja.
Video: la denuncia de la mujer que apareció asesinada
Sus palabras hoy resuenan como una advertencia ignorada por el sistema:
"Él me dijo que mi vida valía lo mismo que una cerveza".
"Tenía miedo de estar en mi propia casa".
¿Quién es el acusado por el femicidio de Mariel en Wilde?
Mariel había señalado a su exmarido, Gilberto “Beto” Núñez, un hombre vinculado al gremio de seguridad privada. Él no solo cuenta con denuncias previas por violencia de género, sino que también tendría un pasado delictivo como "pirata del asfalto".
El entorno de Mariel denunció que el sospechoso utilizaba su posición en el sindicato y sus recursos económicos para amedrentarla. Incluso el propio periodista que la entrevistó denunció haber recibido amenazas por parte de Núñez al momento de realizar la nota: “Me dijo que me atenga a las consecuencias”.