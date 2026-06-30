Declaró el papá de Loan y apuntó contra Laudelina y Antonio Benítez: "Estaban nerviosos"

"Ellos saben con quién está": la mamá de Loan acorraló a Laudelina y a Carlos Pérez durante el juicio

María Noguera, la madre del niño desaparecido, centró su declaración ante los jueces en las sospechas que recaen sobre el entorno familiar y los principales detenidos.

En primer lugar, apuntó de manera frontal contra su cuñada: “Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, que pasó y de dónde sacó el botín”, reclamó. Posteriormente, reiteró la desesperación que atraviesa el hogar de la víctima: “Nosotros queremos saber dónde está. Si está vivo o muerto, pero que nos digan dónde está. Tengo el presentimiento de que está vivo”, expresó.

Al describir el calvario que vive desde el día de la desaparición, Noguera remarcó la presunta complicidad de los imputados. “No me importa si están custodiados, ellos saben con quién está, con quién come. Pero nosotros no. Ese es el sufrimiento de la familia. Ese es el dolor, no sabemos nada", relató con angustia.

Finalmente, cuando el tribunal le pidió precisiones ante la frase “Uno de los detenidos lo sabe”, la mujer confirmó con nombre y apellido a quiénes se refería: “Laudelina y Carlos Pérez”. Sus palabras generaron un quiebre en el protocolo de la audiencia cuando el propio exmarino replicó desde su lugar asegurando: “Yo no sé nada”.