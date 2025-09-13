Cuatro heridos en una grave accidente en Uspallata

Un auto con cuatro ocupantes chilenos volcó en la Ruta 7 , a 4 kilómetros del ACI de Uspallata . Equipos de rescate se desplazaron al lugar para atender a las víctimas.

El accidente dejó a una mujer y dos menores heridos. Los médicos los trasladaron a un hospital para asistencia. El conductor, un hombre, quedó atrapado dentro del vehículo. El personal de rescate logró sacarlo y fue derivado a un centro de salud.