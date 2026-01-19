Cuál fue la pista que permitió encontrar con vida a la hermana de Marcos "Huevo" Acuña en Neuquén

Luego de casi 48 horas de incertidumbre, la Policía de Neuquén logró encontrar con vida a Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña. La mujer fue hallada durante la madrugada de este domingo en una zona de bardas de la ciudad de Zapala, donde recibió contención por parte de los profesionales que participaron del operativo de búsqueda.

El hallazgo se produjo alrededor de las 3:25 de la mañana, tras un amplio despliegue coordinado por la Dirección Seguridad del Pehuén. Según informaron las autoridades, la clave para orientar el rastrillaje fue el testimonio de vecinos que aseguraron haber visto a la mujer por última vez en el sector de bardas.

El dato que colaboró con el paradero de la hermana de Marcos Acuña “Vecinos escucharon ruidos durante la noche y notaron que los perros ladraban con insistencia”, explicó el comisario Sierralta, uno de los responsables del operativo. Ese dato permitió focalizar la búsqueda en una zona específica, que hasta ese momento no había podido ser revisada en profundidad.

hermana de marcos acuña Policía de Zapala El operativo fue complejo y se extendió durante varias horas. Los efectivos realizaron un rastrillaje en un área de aproximadamente tres kilómetros, prestando especial atención a los puntos señalados por los testigos. Cerca de la 1 de la madrugada se intentó localizarla con un drone térmico, capaz de detectar calor corporal, aunque el resultado fue negativo debido a la vegetación y a la ubicación en la que se encontraba la mujer.

Mientras se aguardaba la llegada de personal especializado, el dispositivo aéreo continuó sobrevolando la zona indicada. Finalmente, con la intervención de efectivos de canes e infantería, Fabiana fue encontrada al pie de un tanque de agua, semioculta entre arbustos, lo que había dificultado su detección desde el aire.