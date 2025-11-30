Córdoba: encontraron a un nene de 5 años ahogado en un cumpleaños

La celebración familiar en el barrio La Florida derivó en un hecho fatal cuando un nene de 5 años fue hallado sin vida dentro de la pileta de su casa.

Un cumpleaños familiar en Jesús María, provincia de Córdoba, terminó en tragedia cuando un nene de 5 años fue encontrado sumergido en la pileta de su casa en el barrio La Florida. Pese a las maniobras de reanimación, el pequeño no logró recuperar signos vitales y falleció en el lugar.

El festejo del día cambió abruptamente cuando la madre del niño salió al patio y lo encontró dentro del agua, sin reacción aparente. De inmediato pidió ayuda a los vecinos mientras llamaba a los servicios de emergencia.

El personal médico arribó pocos minutos después e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar. A pesar de los esfuerzos prolongados, no lograron reanimarlo. La Policía de Córdoba confirmó que la causa de muerte fue ahogamiento por inmersión.

Investigación en curso tras el fallecimiento del nene La vivienda donde ocurrió el hecho se ubica sobre calle Chaco, en el barrio La Florida, una zona residencial de Jesús María. Según indicaron fuentes policiales, se preservó el lugar y se dio intervención a la Fiscalía local, que quedó a cargo del caso. Hasta el momento, no trascendieron otros detalles sobre las circunstancias previas al episodio, y los voceros remarcaron que cualquier información adicional se conocerá a medida que avance la investigación.