Confesó que asesinó a su sobrino en medio de una pelea familiar y fue condenado a 11 años de cárcel

Hacia finales del 2024, una riña familiar en Maipú desembocó en el asesinato de Diego Esteban Jofré Aguilera (28). Por el hecho de sangre fueron sindicados dos tíos maternos de la víctima, a quienes detuvieron con el paso de los días. Más de dos años después, uno de ellos fue condenado este viernes por el crimen de su sobrino .

Se trata de Antonio Ernesto Jofré Avaria , alias el Tony, quien confesó la autoría en el marco de un juicio abreviado final, evitando así un eventual debate por jurados en su contra.

El procedimiento se dio a raíz de un acuerdo entre la defensa del acusado y la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta , en medio de las audiencias preliminares al juicio oral, lo que permitió darle un cierre a la causa sin llegar a la instancia final.

Así, el juez Mateo Bermejo homologó el arreglo entre las partes y dictó la sentencia contra Jofré Avaria a la pena de 11 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego . Además, se declaró la reincidencia , ya que contaba con antecedentes penales, motivo por el cual deberá cumplir el castigo de manera efectiva y sin posibilidad de acceder a beneficios carcelarios.

Por su parte, las fuentes judiciales consultadas agregaron que el hermano del confeso autor, quien también había sido detenido e imputado al inicio de la investigación, fue sobreseído en noviembre del año pasado al demostrarse que no tuvo responsabilidad por la muerte de su sobrino.

Riña familiar y muerte en Maipú

El crimen por que fue condenado Jofré Avaria tuvo lugar el domingo 3 de noviembre de 2024 en una casa de la manzana D del barrio 28 de Mayo, en el distrito maipucino de Lunlunta.

Hasta ese lugar se desplazaron varias movilidades policiales, ya que los testigos daban cuenta de una pelea con varias personas involucradas, algunas de las cuales portaban armas.

Cuando los uniformados llegaron a la escena, se encontraron con Aguilera Jofré agonizando, ya que presentaba una herida de bala en el cuello. Pese a que trataron de mantenerlo con vida practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), cuando el personal médico arribó al lugar sólo pudo constatar el deceso del joven.

PORTADA AGUILERA JOFRÉ Diego Jofré Aguilera, la víctima del asesinato ocurrido a fines de 2024 en Lunlunta, Maipú. MDZ.

Por su parte, los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a un hermano del fallecido, quien había sufrido impactos de perdigones en una pierna y en la cabeza, y también a una tía suya que resultó con una lesión punzocortante en el cráneo durante el violento episodio.

A las pocas horas del hecho de sangre, policías lograron capturar a Sebastián Horacio Jofré Avaria, quien fue el primer sospechoso del caso y con el paso de los meses y los avances en la pesquisa terminó siendo desvinculado de la causa.

En tanto, su hermano, Tony Jofré Avaria, cayó a los pocos días en la misma barriada donde se produjo el asesinato, después de que vecinos alertaran a las autoridades sobre su presencia.

Ahora, a pocos días de que se cumpla un año medio del crimen, el tío de la víctima acusado terminó siendo condenado este viernes tras confesar la autoría frente a un juez.