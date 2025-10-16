Condenaron al hombre que mató a un vecino y desató un conflicto barrial en el oeste de Godoy Cruz

El homicidio de Roberto David Karim Tapia Guevara (30) desató, en septiembre del año pasado, un fuerte conflicto barrial en el barrio Solidaridad del oeste de Godoy Cruz . Poco más de un año después, su vecino Andrés Claudio Gómez Pallero (36) confesó la autoría y fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por medio de un juicio abreviado .

La pena que acordaron entre la defensa del homicida y fiscal de Homicidios Andrea Lazo , fue homologada la mañana de este miércoles por el juez Ramón Spektor, miembro del Tribunal Penal Colegiado N° 2 , bajo la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En dicha audiencia, Gómez Pallero reconoció que mató a Tapia Guevara en el contexto de un conflicto vecinal con un arma de fuego calibre 32. El sujeto estaba acorralado por las pruebas reunidas por la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), tal como las declaraciones de testigos presenciales del hecho, el registro fílmico de una cámara de seguridad de la zona y una llamada telefónica del delincuente con una sobrina.

Así, el magistrado aceptó el acuerdo, en la audiencia que tuvo su inicio a las 11 en la Sala 24 del Polo Judicial Penal . De esta manera, se cerró el caso del hombre asesinado en el oeste de Godoy Cruz .

Todo comenzó el sábado 21 de septiembre del año pasado . Horas antes del mediodía, una disputa barrial se desató teniendo al condenado y al hermano menor de Tapia Guevara como protagonistas.

La reconstrucción policial del hecho marcó que el fallecido, al ver a su familiar en esta situación, intervino rápidamente queriendo sacarlo de allí al notar que algunos de sus agresores lo amenazaban con armas de fuego en mano, entre estos, Gómez Pallero.

Al intervenir, surge de la investigación, el ahora condenado accionó su pistola varías veces, queriendo balear al hermano de la víctima, pero el plomo no salió. Luego, mientras gatillaba, salió disparado un proyectil que impactó en la espalda de la víctima.

Con su pareja frente a él, Tapia Guevara se desvaneció en la calle y fue llevado al Hospital José Néstor Lencinas, donde, a minutos de las 12.30, se constató su deceso.

Incendios y amenazas: la respuesta del barrio

Pasaron un par de días en los que la bronca de la familia, amigos y vecinos de la víctima, se fue acumulando hasta que en la tarde del miércoles 25 de ese mismo mes, un grupo de allegados a Tapia se organizaron y decidieron prender fuego las viviendas donde presuntamente vivía Gómez Pallero, ubicadas en el cruce de las calles Juan Domingo Perón y El Plumerillo. El daño en los inmuebles aún se puede ver observar a través de la aplicación de Google Street View.

casa quemada solidaridad

Los ataques, movilizados por el dolor de la reciente perdida, no se acabaron ahí. En el momento en qué personal de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz se presentaron en la zona para controlar las llamas, quienes iniciaron el fuego comenzaron a apedrearlos.

casa quemada 2

Esta acción fue denunciada por los propios rescatistas, quienes publicaron dos videos de ese momento a las redes sociales del cuartel godoicruceño. En las imágenes se observa la escena con la que se encontraron los bomberos y cómo comenzaron a refugiarse, detrás de su movilidad, de las piedras de los molestos atacantes.

bomberos casas solidaridad

Junto con la grabación, se compartió un mensaje donde se reveló que "el personal policial trata de poner al resguardo a nuestros compañeros, para que puedan realizar su trabajo, quienes con mucha valentía y bajo una lluvia de piedras y detonaciones, realizan las tareas de extinción de un vehículo y de una vivienda familiar". En el mismo posteo, los bomberos del departamento definieron el conflicto como "aparentemente sería por un ajuste de cuentas".

bomberos casas solidaridad 2

Más de un año después de ese hecho de sangre que convulsionó a la mencionada barriada del oeste de Godoy Cruz, el único detenido terminó siendo condenado y deberá purgar una pena de 15 años en prisión.