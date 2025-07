Condenaron al exentrenador de Las Leonas Walter Conna por abusar de una jugadora de 15 años

La fiscal Arana señaló en su momento que el acusado aprovechó su rol de poder como entrenador para iniciar una relación abusiva con la menor, que no podía dar un consentimiento libre debido a su edad y la dinámica de control ejercida por el imputado. La joven relató que se sentía “asqueada” pero accedía a sus exigencias por temor a represalias deportivas: “No quería que se enojara. Si no lo hacía, no me iba a dejar jugar ningún partido”.

Restricciones y medidas tras la denuncia

Durante la instrucción de la causa, Conna permaneció en libertad bajo una serie de estrictas restricciones. Entre ellas, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, no asistir a eventos deportivos donde ella participe ni salir de Mendoza. Además, la fiscalía notificó a la Asociación Mendocina de Hockey sobre Césped y a la Confederación Argentina de Hockey para que adoptaran medidas que evitaran el contacto entre ambos.

Conna, apodado “Fantasía” o “Cuca”, tuvo una extensa carrera en el hockey sobre césped. Se formó en Peumayén, jugó en Andino y también en España, y luego se desempeñó como DT en selecciones provinciales y en el seleccionado nacional femenino, donde compartió la conducción de Las Leonas con Agustín Corradini en 2017.