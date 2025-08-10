Con alarmante audacia: así roban cubiertas en Godoy Cruz

Las cámaras de seguridad registraron el momento del robo en el Barrio Bombal. Minutos antes, un móvil policial había pasado por la misma calle.

La tranquilidad del Barrio Bombal Sur se vio interrumpida en la noche del sábado, cuando delincuentes robaron las cuatro ruedas de un vehículo estacionado en la vía pública, un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes exponen un preocupante modus operandi planificado. El robo ocurrió en un horario de alto movimiento y en un área donde, minutos antes, había pasado un patrullero.

El suceso tuvo el sábado en la noche, a las 21.38, en la intersección de las calles Echeverría y Birritos de Godoy Cruz. Según el testimonio de la víctima, un vecino de la zona, los delincuentes no actuaron de forma improvisada. “Se bajan a sacar las ruedas. Ya estaban aflojadas las tuercas por otra persona que pasa merodeando la calle”, relató el damnificado a MDZ. Este detalle sugiere que los ladrones estudian previamente a sus víctimas, marcando los vehículos y planificando el golpe con antelación para actuar con mayor rapidez.

Las imágenes de seguridad, que han sido compartidas entre los vecinos, captan el momento en que los delincuentes descienden de un automóvil para ejecutar el robo. Un minuto antes, sin embargo, otra cámara registró un hecho que llama la atención: un móvil policial circuló por el mismo lugar, apenas a unos metros de distancia de donde se produciría el hurto.

Pese a la rápida respuesta de la víctima, que contactó a las autoridades, el robo se consumó. La Policía llegó a los diez minutos del llamado, pero ya no había novedades sobre los autores del hecho.