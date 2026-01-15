Ciudad de Mendoza: robó una moto en tan solo cinco segundos y quedó grabado

El fugaz robo de una moto en Ciudad de Mendoza quedó registrado en video. Al ladrón le costó solo unos pocos segundos llevarse el rodado.

El fugaz robo de una moto quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona. Ocurrió en Ciudad de Mendoza.

Las cámaras de un negocio de Ciudad de Mendoza captaron el robo de una motocicleta a plena luz del día. El hecho ocurrió el miércoles, cuando al ladrón solo le tomó cinco segundos llevarse el vehículo. En uno de los videos se ve como el dueño del rodado sale corriendo para evitar el robo, pero ya era demasiado tarde.

El hecho ocurrió pasadas las 16 en la puerta de un negocio situado sobre la calle Paso de los Andes, poco antes del cruce con la calle Juan de Dios Videla.

Los videos del robo Desde el primer momento ya las cámaras de la zona captaron al ladrón acercarse con rapidez a la motocicleta, quien sin perder tiempo comienza a intentar arrancarla, cosa que solo le tardó aproximadamente cinco segundos desde que entró en contacto con el vehículo.

robo moto 1 En otro video, tomado desde la misma calle, pero otro ángulo se nota como el delincuente se escapa sobre el rodado por calle Juan de Dios Videla por el sentido normal de la vía. Además, esta otra toma muestra a quien sería el dueño de la moto salir rápidamente del negocio donde estaba para intentar detener el robo, cosa que no logró.