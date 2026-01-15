Ciudad de Mendoza: robó una moto en tan solo cinco segundos y quedó grabado
El fugaz robo de una moto en Ciudad de Mendoza quedó registrado en video. Al ladrón le costó solo unos pocos segundos llevarse el rodado.
Las cámaras de un negocio de Ciudad de Mendoza captaron el robo de una motocicleta a plena luz del día. El hecho ocurrió el miércoles, cuando al ladrón solo le tomó cinco segundos llevarse el vehículo. En uno de los videos se ve como el dueño del rodado sale corriendo para evitar el robo, pero ya era demasiado tarde.
El hecho ocurrió pasadas las 16 en la puerta de un negocio situado sobre la calle Paso de los Andes, poco antes del cruce con la calle Juan de Dios Videla.
Te Podría Interesar
Los videos del robo
Desde el primer momento ya las cámaras de la zona captaron al ladrón acercarse con rapidez a la motocicleta, quien sin perder tiempo comienza a intentar arrancarla, cosa que solo le tardó aproximadamente cinco segundos desde que entró en contacto con el vehículo.
En otro video, tomado desde la misma calle, pero otro ángulo se nota como el delincuente se escapa sobre el rodado por calle Juan de Dios Videla por el sentido normal de la vía. Además, esta otra toma muestra a quien sería el dueño de la moto salir rápidamente del negocio donde estaba para intentar detener el robo, cosa que no logró.
Ciudadanos que frecuentan esta parte de la capital provincial denunciaron a este diario que los robos ya son moneda corriente allí, destacado que la semana pasada una mujer fue abordada por un delincuente armado, quien le robó su auto en el cruce de Juan de Dios Videla y Huarpes, es decir, a tan solo una cuadra de este robo. A raíz de esto, describieron la zona como "tierra de nadie".