Choque en la General Paz: más de 15 heridos tras la colisión entre un colectivo y un camión

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes a primera hora en Villa Devoto, cuando un colectivo de la línea 117 chocó contra un camión frigorífico en la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la calle Griveo, en sentido hacia el Río de la Plata.

Así está la zona del hecho: hay demoras en el tránsito Accidente En Gral Paz Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el choque dejó un total de 18 personas heridas. En un primer momento se había reportado un saldo de cinco lesionados, pero la cifra se incrementó tras la evaluación médica realizada en el lugar del hecho.

Para asistir a los afectados, el SAME desplegó 20 móviles de emergencia. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la Ciudad, entre ellos el Hospital Zubizarreta, el Hospital Vélez Sarsfield y el Hospital Pirovano. Hasta el momento, no se informó sobre víctimas fatales.

Personal de la Policía de la Ciudad también intervino en el operativo para ordenar el tránsito, garantizar la seguridad en la zona y facilitar el trabajo de los equipos médicos. La colectora de la General Paz permanece parcialmente obstruida debido a las tareas de atención de las víctimas y a la remoción de los vehículos involucrados.

El accidente generó fuertes complicaciones en el tránsito, especialmente por tratarse de un sector clave para quienes se dirigen hacia la Ciudad de Buenos Aires en horario pico. Las autoridades continúan trabajando en la identificación y traslado de los heridos, mientras se investigan las causas del choque.