Choque entre camiones en Ruta 9: vuelco, un herido y demoras camino a Zárate

Un siniestro vial entre dos camiones de carga interrumpió por completo el paso en la Ruta 9 a la altura de Baradero. Un hombre resultó herido y fue trasladado.

El siniestro, que se produjo en el kilómetro 142 en sentido a Zárate, generó importantes demoras y desvíos en la circulación vehicular.

Esta mañana, ocurrió un choque entre dos camiones de carga que obligó a interrumpir totalmente la circulación en la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Baradero. El siniestro, que se produjo en el kilómetro 142 en sentido a Zárate, generó importantes demoras y desvíos en la circulación vehicular.

Según informaron fuentes viales, tras el impacto de los dos camiones, uno de los vehículos terminó volcando sobre la calzada, mientras que el otro permaneció detenido con severos daños en la parte delantera.

Uno de los camiones trasladaba maní y el otro llevaba tambores caramelizados. Como consecuencia del accidente, ambos cargamentos quedaron dispersos sobre la traza, lo que obligó a desplegar un operativo de limpieza y remoción que se extendía durante gran parte de la jornada.

Mirá el video del vuelco de camiones en Baradero Choque en Zárate A pesar del violento impacto y del vuelco de uno de los rodados, solo se registró una persona herida, que fue asistida en el lugar por los equipos de emergencia y luego trasladada al hospital zonal. El informe médico preliminar indicó que fueron lesiones leves.

En las imágenes captadas en el lugar del siniestro se observa al camión volcado ocupando parte de la calzada, así como los daños considerables sufridos por el otro vehículo, cuyo frente quedó completamente destruido. También se aprecia la presencia de personal de distintas fuerzas trabajando en el sitio.