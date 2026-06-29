Cayó una gendarme con 70 kilos de cocaína en Salta luego de sobrevivir a un tiroteo

Una médica de Gendarmería y una cosmetóloga fueron detenidas cuando un balazo en un auto dejó a la vista el millonario cargamento que viajaba a Buenos Aires.

La médica y su acompañante fueron emboscadas en la ruta y llamaron a la policía por desesperación. Ahí, la policía encontró en su auto unos 70 kilos de cocaína.

En Tartagal, Salta, una médica de Gendarmería Nacional y una cosmetóloga fueron detenidas luego de que la policía descubriera unos 70 kilos de cocaína ocultos en el baúl del auto en el que se trasladaban. La insólita captura se produjo este domingo alrededor de las 10 de la mañana, luego de que las propias mujeres llamaran a las autoridades para denunciar que habían sido víctimas de un violento intento de asalto en la Ruta Nacional 34.

El episodio fue protagonizado por Ivana Georgina Portal, una médica de la fuerza de 39 años que además es pareja del chofer del jefe del Escuadrón de Tartagal, y Delia Yolanda Tame, una cosmetóloga de 35 años que conducía el vehículo.

De una denuncia por tiroteo a caer con 70 kilos de cocaína Según el relato que brindaron a la Policía de Salta, ambas viajaban en un Renault Duster cuando fueron interceptadas por una camioneta blanca sin patente trasera. Al resistirse al supuesto robo, los delincuentes efectuaron varios disparos que destruyeron la luneta y pincharon un neumático, lo que obligó a las amigas a detenerse a la altura del ingreso a la localidad de El Potrero.

Aunque lograron escapar del ataque, las mujeres no advirtieron que uno de los impactos de bala había levantado la chapa de un doble fondo en el baúl. Al revisar el vehículo tras la denuncia de las damnificadas, los efectivos policiales notaron la rajadura, la cual dejó al descubierto decenas de ladrillos amarillos de cocaína que tenían como destino final la provincia de Buenos Aires. Tras el hallazgo, ambas quedaron inmediatamente detenidas a disposición de la Justicia.

A dónde apunta la investigación Los investigadores del caso sospechan que el ataque en la ruta pudo haber sido una falsa "mexicaneada", término utilizado para definir el robo de mercancía entre bandas narco. Aterrorizadas por la violencia de los tiradores y temiendo por sus vidas, las mujeres decidieron llamar a la policía sin percatarse de que los disparos habían dejado el cargamento a la vista, cometiendo un error fatal para su impunidad.