Caso Marcelo Porcel: reclaman la detención del empresario acusado por abuso sexual contra menores

La causa judicial que investiga al empresario Marcelo Porcel por presunto abuso sexual contra menores volvió a tomar centralidad luego de que las familias denunciantes reclamaran formalmente su detención e indagatoria, al considerar que el expediente reúne pruebas suficientes, pero avanza con una lentitud injustificada.

La causa, que genera conmoción en la comunidad educativa del colegio Palermo Chico, detalla que Porcel, de 51 años, captaba a los compañeros de sus hijos como un "coto de caza". Según la denuncia, el empresario atraía a los adolescentes de entre 13 y 14 años a su domicilio en la torre Le Park o a sus oficinas, donde los inducía a la ingesta de alcohol y apuestas ilegales mediante transferencias de dinero en billeteras virtuales.

Pablo Hawlena Gianotti, abogado de las víctimas, sostuvo que el progreso del caso fue un “logro obtenido en soledad” y apuntó contra la falta de respuestas del Estado. Según explicó, la investigación cuenta con peritajes informáticos, declaraciones en Cámara Gesell y material probatorio que, a su entender, justifican medidas más severas contra el imputado.

El letrado confirmó que el pedido de indagatoria y detención fue presentado el 27 de noviembre de 2025. Sin embargo, el juez interviniente optó por mantener una postura cautelosa, invocando criterios de economía procesal, decisión que generó fuertes críticas por parte de la querella.

La denuncia describe un presunto esquema de captación de adolescentes de entre 13 y 14 años, a quienes Marcelo Porcel inducía al consumo de alcohol y a participar en apuestas ilegales mediante transferencias digitales.

Hawlena Gianotti afirmó que el objetivo final era someter a los jóvenes a situaciones de abuso sexual, y detalló que en uno de los dispositivos secuestrados se encontraron imágenes obtenidas con una cámara oculta en un baño. La causa se inició formalmente en 2024, a partir de hechos que habrían salido a la luz dos años antes.

Pese a la gravedad de las imputaciones y a las advertencias sobre un posible riesgo de reiteración, la Justicia solo dispuso hasta el momento restricciones de acercamiento.

Desde la querella insisten en que la demora judicial expone a potenciales nuevas víctimas y reclaman una condena efectiva por abuso sexual agravado y corrupción de menores.