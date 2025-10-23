Capturaron a un hombre con drogas listas para la venta y casi un millón de pesos en la Zona Este

El allanamiento por presunta venta de drogas se realizó en La Paz, donde detuvieron a un sospechoso con cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

Un operativo de Gendarmería Nacional Argentina( GNA) en el departamento de La Paz terminó con la detención de un ciudadano y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos para el fraccionamiento de drogas. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia federal.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Garantías N°3 y la Fiscalía Federal de Mendoza, a raíz de una investigación desarrollada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”. Las pesquisas permitieron reunir pruebas sobre la presunta comercialización de estupefacientes, lo que derivó en el allanamiento de un domicilio vinculado al principal sospechoso, ubicado en el citado departamento de la Zona Este.

mendoza_allanamiento_un_detenido_narcotrafico_05-05 Los trabajos de la Gendarmería en la vivienda de La Paz. Gentileza. El secuestro de drogas en La Paz Durante el registro, y ante la presencia de testigos, los efectivos hallaron 50 gramos de cocaína fraccionada en envoltorios, 73 gramos de marihuana, un frasco con sustancias de corte, 970.000 pesos en efectivo y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de drogas.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia Federal y lo trasladaron al Centro de Detención Judicial de Mendoza Unidad 32 (U-32). Los elementos secuestrados quedaron a cargo del magistrado interviniente en el marco de la causa que se inició por infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes).