Calor y tormentas en Mendoza: ¿cuándo baja la temperatura?

El pronóstico del tiempo indica una jornada agobiante para mañana en Mendoza y un descenso de temperatura para esta semana.

Para el miércoles se espera nubosidad variables y tormentas aisladas. ¿Bajará el calor?

El verano se hace sentir en Mendoza desde los primeros días de año. Para el miércoles el pronóstico indica una jornada calurosa y altas temperaturas. De todas formas esta semana se espera un respiro al calor extenuante, ¿cuándo será?

Pronóstico de tiempo para Mendoza Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera para el miércoles nubosidad variable con tormentas aisladas, ascenso de la temperatura, vientos moderados de la dirección variable y precipitaciones en la cordillera. La temperatura máxima será de 35°C y la mínima de 20°C.

Para el jueves se espera una jornada mayormente nublada con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur y precipitaciones en la cordillera. La temperatura máxima será de 25°C y la mínima de 19°C.

El viernes, el cielo estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste y parcialmente nublado en la cordillera. La temperatura máxima será de 32°C y la mínima de 17°C.