Caen otros dos integrantes de una banda que mató a un ex comisario en una entradera

En el marco de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones ( DFI ) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a dos hombres integrantes de la banda que asesinó al Comisario Inspector (R) Marcelo Arizaga, oficial superior que prestó servicios en la Institución durante más de 30 años. El hecho ocurrió en septiembre pasado durante una “entradera” en su domicilio particular, ubicado en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.

Cabe recordar que otros dos miembros de la misma organización ya habían sido detenidos en octubre de este año: uno por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la PFA y el restante, por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En relación con el episodio que terminó con la vida del jefe policial retirado, intervino oportunamente la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del Dr. Carlos Adrián Arribas, quien dispuso que la División Homicidios de la PFA asumiera la investigación.

Al arribar al lugar del hecho, el personal federal coordinó tareas con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que ya se encontraban en la vivienda. Estos informaron que la víctima fue hallada sin vida y con las manos atadas por la espalda.

Durante la inspección del domicilio se encontró un teléfono celular que no pertenecía al damnificado. Tras ser sometido a peritajes y extracción de datos, aportó información clave que, sumada a las tareas de campo y al análisis realizado por los detectives de Homicidios de la PFA, permitió avanzar significativamente en el esclarecimiento del caso.

Las pesquisas también revelaron que la organización criminal investigada habría cometido al menos otros tres hechos de similares características: dos en Ramos Mejía y uno en Lomas de Zamora.

Las filmaciones obtenidas permitieron establecer que al menos seis hombres ingresaron a la vivienda de Arizaga con fines de robo, utilizando dos vehículos distintos. La huida se precipitó cuando un vecino lindero escuchó ruidos y activó la alarma vecinal. A raíz de ello, los delincuentes no lograron sustraer la pistola reglamentaria ni la credencial de grado del fallecido, elementos que luego fueron hallados en su habitación.

El análisis de cámaras fue clave en la investigación

Del estudio de distintas cámaras ubicadas sobre la ruta de escape se observó a un sujeto con el rostro descubierto descartando objetos en la vía pública, sobre la calle General Guido al 1600. Ante ello, personal policial rastrilló la zona y encontró una caja vacía de teléfono celular con número de IMEI, un par de guantes y un pasamontañas negro, elementos que fueron secuestrados para su análisis.

Asimismo, mediante el seguimiento de otras cámaras de videovigilancia, se detectó uno de los vehículos utilizados por la banda ingresando por una calle interna paralela a la Ruta Nacional Nº 3, en dirección al Barrio de emergencia Almafuerte (conocido como Villa Palito), en la localidad de San Justo.

Con todos estos elementos de prueba, la magistratura interviniente ordenó la realización de cinco allanamientos: tres dentro del Barrio Almafuerte (en las calles 9 de Julio, La Pampa y 25 de Mayo), uno en la calle Pío Baroja del Barrio Villa Centenario, en Banfield, y otro en la calle Gaspar Campos, en la localidad bonaerense de La Tablada.

Por la magnitud de los operativos, colaboró personal de la Dirección de Fuerzas de Operaciones Especiales, junto a efectivos de las Divisiones Delitos Contra el Automotor, Robo Organizado y Delitos Contra la Salud Pública, todas dependientes de la PFA.

Durante los procedimientos fueron detenidos dos hombres argentinos, mayores de edad. Además, se incautaron un revólver calibre .22, un revólver calibre .32, una pistola calibre .380, numerosas municiones y cargadores de distintos calibres, siete motocicletas (algunas de alta cilindrada), un cuatriciclo, tres vehículos y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos junto al material secuestrado, quedaron a disposición del magistrado interventor, en el marco de la causa caratulada “Homicidio en ocasión de robo, tenencia ilegal de arma de guerra, averiguación ilícito y resistencia a la autoridad”.