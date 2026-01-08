Brutal choque entre dos colectivos en Monserrat: hay al menos 18 heridos

15 de los heridos sufrieron lesiones leves, mientras que tres se encuentran en grave estado. Fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad.

El hecho ocurrió en Adolfo Alsina al 1900, entre Combate de los Pozos y Sarandí.

Un brutal choque tuvo lugar en la zona de Congreso, donde chocaron dos colectivos. Producto del impacto, al menos 18 personas resultaron heridas y tres de ellas se encuentran en grave estado.

