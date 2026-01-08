Brutal choque entre dos colectivos en Monserrat: hay al menos 18 heridos
15 de los heridos sufrieron lesiones leves, mientras que tres se encuentran en grave estado. Fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad.
Un brutal choque tuvo lugar en la zona de Congreso, donde chocaron dos colectivos. Producto del impacto, al menos 18 personas resultaron heridas y tres de ellas se encuentran en grave estado.
Video: así quedaron los colectivos tras el choque
El hecho ocurrió este jueves, Adolfo Alsina al 1900, entre Combate de los Pozos y Sarandí, en el barrio porteño de Monserrat. Allí, dos colectivos de las líneas 12 y 151 chocaron.
Te Podría Interesar
Como consecuencia del siniestro, al menos 18 personas resultaron heridas. 15 de ellas sufrieron lesiones leves, mientras que tres se encuentran en grave estado.
Personal del SAME asistió a los heridos y se encuentra trabajando en el lugar del hecho. Los afectados fueron trasladados a los hospitales Ramos Mejía, Argerich y Penna. También trabajan efectivos de la Policía de la Ciudad.