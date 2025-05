Brutal ataque a un camionero en Dock Sud: la insólita justificación de la agresora

"Iba a estacionar acá y estacionó un Cronos, no me molestó. Eran las 12 del mediodía. Me voy para adelante para que el hombre salga. Cuando sale, lo voy a poner para atrás y me clava el camión”, relató la mujer en diálogo con El Trece. Y agregó: “Le grité que lo saque. Tuve que dar la vuelta por adelante porque no me dejó correrlo. Yo tenía que seguir haciendo cosas, tengo un negocio por atender. Bajé tranquilamente y no me daba pelota. Los otros chicos me insultaban”.