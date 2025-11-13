Atraparon a los presuntos autores de sendos robos en un comercio y una casa del Gran Mendoza

Policías desactivaron dos robos durante sendas recorridas preventivas en Ciudad de Mendoza y Maipú. En ambos hechos, los sospechosos fueron detenidos y los elementos que había sido sustraídos pudieron ser recuperados por los miembros de la fuerza de seguridad provincial.

El confeso ladrón que cayó en Ciudad El primer episodio ocurrió en la Quinta Sección a pocas cuadras del centro mendocino, más precisamente sobre avenida Juan B. Justo. Allí, efectivos de la Jefatura Departamental Capital identificaron a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso de un robo cometido horas antes en un comercio de la zona.

Con el apoyo de un policía de servicios extraordinarios y personal de Preventores, se logró interceptarlo. Durante el control, el sujeto, de 31 años, reconoció haber ingresado al local, en el cual sustrajo algunos objetos, los cuales terminó vendiendo. Por eso, quedó a disposición de la Oficina Fiscal Capital.

Robo en una casa de Maipú El segundo hecho tuvo lugar en Maipú, sobre la ruta 50, luego de un llamado a la línea de emergencias 911 por un ilícito en una vivienda. Personal de la Comisaría 49° detuvo allí a un individuo, de 24 años, acusado de haber ingresado al domicilio y llevarse una garrafa de 10 kilos, un alternador, un burro de arranque y un juego de sábanas.