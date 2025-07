Asesinaron a un perro de apoyo emocional a una nena con epilepsia y el motivo es aberrante

“Esto no es algo que suela hacer, pero necesito hacerlo público, destruiste la vida de mis tres hijas y la mía también”, comienza el mensaje que publicó Marte en su cuenta de Instagram. Y continua: “Para vos fue un perro, pero para nosotros no. Él acompaña y ayudaba a mi hija de 9 años con sus ataques de epilepsia, dormían juntos para que ella se sintiera contenida ”.

“Todas las mañanas antes de irse al colegio, él se subía al auto y las saludaba”, recuerda con dolor Marta. “Estamos partidos al medio. Con el corazón en la mano, con miedo, mis hijas lloran preguntando por Harry. Todavía no me entra en la cabeza, no lo puedo entender”, lamentó. Y concluyó: “Espero que se haga JUSTICIA por Harry, ¡¡¡porque no me voy a callar!!!! Te amamos, Harry, y te vamos a extrañar".