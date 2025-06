Una mujer dejó dos perros encerrados en el auto y fue escrachada

"Llame a la policía y al menos lograron que los sacara. Claramente a esta persona no le van a sacar los perros ni nada pero no quiero dejar de escarchar las veces que haga falta y mostrar el reflejo de lo que son algunas personas con los animales. Ojalá algún día podamos evolucionar como sociedad y que esto no pase más", sentenció en la denuncia pública.