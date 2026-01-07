Armas, drogas y hasta un portón robado: seis detenidos en el Gran Mendoza

Seis personas terminaron tras las rejas a partir de una serie de operativos en distintas partes del Gran Mendoza . Además, se concretó el secuestro de una variada cantidad de elementos ilícitos. Las maniobras, desplegadas en Godoy Cruz, Maipú, Ciudad y Luján, permitieron sacar de la calle un arma de fuego, dosis de estupefacientes y vehículos que tenían pedido de captura.

Uno de estos ocurrió en Godoy Cruz, específicamente en la intersección de calles Terrada y Cabo San Pío, en donde efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) de dicho departamento notaron la presencia de un hombre de 34 años que, al ver al patrullero, intentó descartar un morral.

Tras ser interceptado, se procedió a la requisa del bolso y hallaron una pistola calibre 22 y una bolsa con marihuana. Por esto el malviviente fue detenido.

En Ciudad, más concretamente en el cruce de Las Verbenas y Los Junquillos, la misma unidad detuvo a un joven de 26 años que ocultaba entre sus pertenencias 40 envoltorios de cocaína listos para su comercialización.

En paralelo, la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) frustró dos robos en el centro capitalino. Primero, una mujer fue capturada tras intentar hurtar mercadería en un local de calle Catamarca y luego, un hombre fue detenido dentro de un hotel de calle Espejo tras haber sustraído un teléfono celular.

Vehículos robados y encontrados en el Gran Mendoza

Dentro de los límites del departamento de Maipú, la Policía detectó un auto estacionado en un taller de calle Lorca, cuyos datos no coincidían con la patente. A partir de estos se comprobó que el rodado era robado y el conductor, de 40 años, terminó detenido.

Asimismo, en el barrio Pablo Sexto de Godoy Cruz, uniformados de la Comisaría 52 lograron localizar un Volkswagen Up que había sido denunciado como robado apenas unas horas antes.

La serie de operativos terminó con una intervención en Luján de Cuyo. Allí, efectivos de la Comisaría 48, interceptaron un Peugeot 505 en donde se transportaba un portón de metal de grandes dimensiones, exactamente 3 metros de largo por 2 de ancho.

Tras las averiguaciones correspondientes, se constató que la estructura había sido arrancada de una finca en Alto Agrelo, lo que derivó en la detención del conductor y el secuestro del bien sustraído.