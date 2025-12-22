Aprehensiones y secuestros de armas: el resultado de patrullajes en Godoy Cruz y Luján

Puntos de Luján de Cuyo y Godoy Cruz fueron el lugar de varios operativos de prevención que terminaron con detenciones y el secuestro de armas de fuego.

Efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) trabajaron este fin de semana en controles preventivos en los departamentos de Luján de Cuyo y Godoy Cruz. Como resultado, estos finalizaron con la detención de cuatro personas y el secuestro de varias armas de fuego.

Cómo fueron las detenciones en Godoy Cruz y Luján La primera intervención se aplicó en la intersección de las calles Puerto Bahía Blanca y Vélez Sarsfield de Godoy Cruz. En ese punto, los uniformados notaron la presencia de un hombre con actitud sospechosa, por lo que procedieron a identificarlo.

Mientras realizaban la requisa a este sujeto, de 26 años, se encontraron con que portaba una pistola tipo revólver calibre 22 dentro de un morral que llevaba. La misma contaba con un cartucho en su interior. Tras este hallazgo, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

El otro operativo se llevó adelante sobre la calle Guiñazú de Luján de Cuyo. Allí, el personal actuante puso su atención en tres sujetos con comportamiento errático. Al dar la voz de alto para identificarlos, uno de ellos tiró un bolso al techo de una casa y salió corriendo. Sin embargo, rápidamente fue capturado junto a los otros dos jóvenes presentes.

Una vez se obtuvo la autorización del dueño de la vivienda donde cayó el paquete, se constató que en el interior había una pistola calibre 40, con un cargador y diez cartuchos, uno de ellos en recámara, es decir, estaba lista para disparar.