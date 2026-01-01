Año Nuevo trágico: dos personas murieron en un violento choque en el corazón de Palermo

Un choque entre una moto y un colectivo de la línea 166 en el cruce de Juan B. Justo y Córdoba dejó dos muertos durante la madrugada de este 1 de enero.

Dos personas murieron en un choque fatal en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba, en pleno corazón de Palermo. En el siniestro participaron una moto y un colectivo. Hay gran operativo en la zona.

El hecho ocurrió en la madrugada de este 1 de enero cuando, conforme a las primeras información, una moto con dos personas a bordo cruzaron el semáforo en rojo y fueron atropelladas por un colectivo de la línea 166 que iba por el Metrobús.

En el lugar hay un amplio operativo de Policía de la Ciudad y personal del SAME, que confirmó los dos fallecimientos. Ambas avenidas están cortadas al tránsito en su totalidad.