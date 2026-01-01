Año Nuevo en CABA: más de 20 heridos por pirotecnia y decenas de positivos en alcoholemia

No todo fue celebración tras la llegada del 2026 , puesto que al menos 22 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires por el uso indebido de pirotecnia en el marco de los festejos de Año Nuevo .

El Hospital Oftalmológico Santa Lucía registró el mayor número de casos, con 12 pacientes atendidos por heridas en los ojos. Entre ellos, se encuentran dos menores de 15 años. Todos los cuadros fueron ambulatorios y no requirieron internación. En el Hospital Oftalmológico Lagleyze se sumaron dos pacientes con lesiones oculares leves, también derivados por la manipulación de artefactos pirotécnicos.

Por otra parte, el Hospital de Quemados recibió a ocho pacientes con heridas producidas por explosivos festivos. Los afectados tienen entre 9 y 25 años. Según el parte oficial, siete de los casos fueron de carácter leve y recibieron atención ambulatoria, por lo que los pacientes fueron dados de alta tras ser asistidos. Solo uno de los casos presentó una lesión de mayor gravedad, aunque no fue necesaria su internación.

Desde el Gobierno de la Ciudad recordaron que se encuentra vigente la prohibición del uso de pirotecnia con efecto sonoro. “En la Ciudad está prohibido el uso de artículos de pirotecnia con efecto audible, como lo dispuso Jorge Macri. Es una medida que protege a las personas, a los animales y al ambiente, pedida por los vecinos en las reuniones con el Jefe de Gobierno”, indicó el comunicado.

Se realizaron varios operativos de control de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires por el festejo de Año Nuevo.

Las autoridades remarcaron que la normativa apunta a reducir los riesgos sanitarios, así como los efectos adversos que estos productos generan en personas con hipersensibilidad auditiva, en especial niños con condiciones del espectro autista, personas mayores y mascotas.

Controles de alcoholemia por Año Nuevo: 38 positivos

Durante la misma celebración, se realizaron más de cinco mil controles de alcoholemia en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero, se detectaron 38 conductores con niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos.

Según detallaron fuentes de la Dirección de Tránsito, la tasa de positividad registrada fue del 0,77%, lo que representa una disminución respecto del promedio anual, que fue del 0,97% en 2025. En total, se retuvieron 41 licencias durante el operativo.

De los casos detectados, 12 conductores presentaron un dosaje superior a 1 gramo por litro de alcohol en sangre, lo que implica una inhabilitación para conducir que va de 4 meses a 2 años. Los restantes 26 casos mostraron niveles entre 0,5 g/l y 0,99 g/l, con sanciones que implican prohibición de circulación de entre 2 y 4 meses.

El dosaje más alto se detectó en un conductor que registró 2,62 g/l de alcohol en sangre, una cifra significativamente superior al límite permitido. En todos los casos, además de la retención de la licencia, se labró una multa y los infractores deberán asistir a un taller de seguridad vial para poder recuperar el carnet.

Durante el año 2025, la Ciudad realizó más de 490 mil controles de alcoholemia. La tendencia anual mostró una reducción progresiva en la tasa de positivos: 1,76% en 2020; 1,67% en 2021; 1,52% en 2022; 1,20% en 2023; 1,16% en 2024 y 0,97% en 2025.

La normativa vigente establece límites diferenciados según el tipo de conductor: 0,5 g/l para autos particulares, 0,2 g/l para motociclistas y 0,0 g/l para principiantes y conductores profesionales. Los acompañantes de motociclistas también están alcanzados por un límite de 0,5 g/l.