Allanan un domicilio en Guaymallén y detienen a un hombre con droga

La policía allanó un domicilio en el barrio Mi Casa y secuestró 175 gramos de cannabis, dinero y un teléfono celular.

Un hombre de 24 años fue detenido durante un allanamiento por la comercialización de estupefacientes en el barrio Mi Casa de Guaymallén. El procedimiento, realizado por efectivos de la Policía contra el Narcotráfico (PCN), resultó en el secuestro de droga, dinero y otros elementos.

El hecho se registró a las 19 del jueves, cuando la PCN ingresó a un domicilio. Dentro del lugar, los agentes encontraron y confiscaron 175 gramos de flores de cannabis sativa, 10,5 gramos de marihuana en picadura, elementos de fraccionamiento, 207.000 pesos en efectivo y un teléfono celular.