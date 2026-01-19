Alerta sanitaria en Las Heras: clausuraron una panadería y más de 21 toneladas fuera de circulación

Un procedimiento de control sanitario en el departamento de Las Heras concluyó con la clausura total de una panadería y el decomiso de más de 21 toneladas de productos panificados. La intervención la encabezó la Policía de Mendoza a través de la Policía Rural Delegación Centro.

Además, se contó con apoyo de Bromatología municipal y la Dirección de Inocuidad de Alimentos. El local quedó fuera de funcionamiento y las actuaciones avanzan en el plano administrativo y judicial.

La inspección se realizó entre el miércoles 15 y el jueves 16 de enero en un establecimiento ubicado en callejón Barrionuevo. En el relevamiento, los equipos de control constataron que el comercio no contaba con habilitación. A ese punto se sumaron deficiencias consideradas graves en materia de higiene y seguridad alimentaria, según la información oficial difundida tras el operativo.

Los inspectores advirtieron señales de contaminación en áreas clave del proceso. Se registró presencia de insectos y roedores. También hallaron excrementos en sectores destinados al acopio de materia prima. En paralelo, se observaron condiciones inadecuadas para el almacenamiento de los productos ya elaborados. Las autoridades evaluaron que ese escenario implicó un riesgo para la salud pública, por el posible compromiso de la inocuidad de la mercadería.

Ante el cuadro detectado, se dispuso el cese inmediato de la actividad y la clausura del establecimiento. Además, se ordenó el retiro total de la mercadería y de insumos vinculados a la producción. El decomiso se concretó en dos etapas. En la primera jornada se retiraron 10.180 kilos de panificados. Al día siguiente, el secuestro sumó otros 11.000 kilos. La cuenta final alcanzó 21.180 kilos que quedaron fuera del circuito de comercialización.

Durante el procedimiento, las áreas intervinientes también actuaron sobre el equipamiento utilizado en la elaboración. Las maquinarias quedaron intervenidas bajo acta, como parte de las medidas preventivas. En el mismo marco, se tomaron muestras de harina. Ese material se remitió a un laboratorio oficial para su análisis, con el objetivo de determinar si existió alguna adulteración o agregado no permitido.

Sospecha de bromato y encuadre penal

La investigación incorporó una hipótesis puntual: la eventual presencia de bromato de potasio en la harina. Se trata de una sustancia prohibida en la elaboración de panificados por su peligrosidad para la salud humana. Las fuentes vinculadas al operativo indicaron que los resultados aún no estaban disponibles al cierre de la intervención, por lo que la confirmación quedó supeditada a los informes técnicos del laboratorio.

Las actuaciones se encuadraron en una presunta infracción al artículo 201 del Código Penal, que sanciona la elaboración o comercialización de productos capaces de resultar nocivos. El establecimiento permanece clausurado en su totalidad, a la espera de los análisis y de las resoluciones que adopten las autoridades competentes. Mientras tanto, los organismos de control sostienen el seguimiento del caso para determinar responsabilidades y definir los pasos posteriores.