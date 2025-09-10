Alerta en La Paz: una alumna fue con un arma a la escuela y disparó tres veces

La alumna tiene 14 años e ingresó a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco con un arma de fuego. No hay heridos.

Una joven de 14 años fue protagonista este miércoles en la mañana al ingresar con un arma de fuego a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, de La Paz. La alumna, que cursa segundo años, llegó al colegio con un arma de fuego y disparó tres veces al aire. En el lugar se encuentran trabajando el Grupo GES y GRIS.

La alumna fue a la escuela con el arma reglamentaria de su padre, que es un policía de la provincia de San Luis. Tras esto se activó el protocolo para casos de alta crisis, por lo cual se solicitó el desplazamiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). El personal del GES y del GRIS llegaron al lugar en helicóptero.

Menor De Edad Con Arma En Una Escuela

Según informaron desde la Dirección General de Escuelas, no hubo heridos tras los disparos y la niña se “atrincheró”. Los motivos no se conocen. Para abordar la crisis, viajan a La Paz profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros especialistas del Ministerio de Seguridad.