Alcohol al volante: conductor chocó en Maipú con alcoholemia positiva

El hecho se produjo a las 5.20 de la mañana, cuando el sujeto perdió el control del rodado y terminó en una acequia.

Un conductor de 25 años sufrió un accidente de tránsito en el departamento de Maipú, luego de caer con su vehículo a un canal. Al realizarle el control de alcoholemia, la prueba arrojó un resultado de 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre, considerado positivo.

El incidente se produjo a las 5.21 de la mañana, en la intersección de calle Urquiza y la Rotonda de Gómez en Coquimbito.

El hecho se desencadenó cuando ingresó un llamado a la línea de emergencias 911, que alertó sobre un accidente vial en el que intervenía un automóvil Fiat Cronos (dominio AE745EP). El informante indicó que el conductor estaba en aparente estado de ebriedad y que el vehículo había caído a un canal.

Personal policial y de Tránsito municipal se desplazó al lugar. Al llegar, constataron que el rodado, conducido por Leandro M., circulaba por calle Gómez, de Este a Oeste. Al arribar a la rotonda, el conductor perdió el dominio del vehículo, colisionó contra el cordón y terminó cayendo a la acequia.

Tras el accidente, se llevó a cabo el control de alcoholemia, que confirmó la ingesta de alcohol del conductor con un resultado de 2,08 G/L.