Adolescente recibió nueve disparos tras un intento de asalto y está en estado crítico

Antecedentes de intento de asalto

En diálogo con radio Mitre Córdoba, César manifestó que aún no tiene certeza de lo ocurrido: “Dicen que mi hijo quiso robar una moto y que por eso le dispararon. Me contaron que quien disparó venía junto a una mujer. Eso fue lo que escuchó mi hija de los vecinos. Yo no llegué a tiempo”.