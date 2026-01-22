Accidente en la Ruta 7: fuerte choque entre un camión municipal y un auto dejó personas atrapadas

El accidente ocurrió durante la mañana de este jueves en Luján de Cuyo, concretamente a la altura de la destilería.

La Ruta Nacional 7 fue el escenario de un fuerte accidente vial este jueves entre un camión de la municipalidad de Luján de Cuyo y un auto. A raíz del siniestro se informó que algunas personas quedaron atrapadas en el rodado de menor tamaño.

Todo ocurrió aproximadamente a las 8.20 de esta fecha en la zona de la destilería, ubicada sobre la vía nacional, a tres kilómetros de la Ruta Provincial 84.

Se indicó que el siniestro se habría producido cuando el camión ingresaba en la cantera Bianchi, vía aledaña a la ruta nacional, donde fue impactado por el automóvil, un Fiat Cronos, en el costado derecho. Como resultado, se informó que quienes viajaban en este último quedaron atrapados en el interior del vehículo.

Accidente Ruta 7

En la zona trabajaron bomberos voluntarios del Cuartel Central, del Luján de Cuyo y de Potrerillos.