Accidente fatal en el sur provincial: dos personas murieron al chocar con un árbol

El accidente tuvo lugar en la ruta 171, dentro del distrito de Real del Padre. El impacto contra un árbol de la zona significó la muerte de dos personas.

El estado como quedó el auto que protagonizó el accidente en Real del Padre.

Un accidente vial en un distrito del sur provincial significó la muerte de dos personas en la mañana de este jueves al impactar a gran velocidad con un árbol colindante con la ruta provincial 171.

Los detalles del accidente El siniestro tuvo lugar sobre dicha vía provincial a poco más de 100 metros de la calle Los Brasileros, ubicada dentro del distrito de Real del Padre, aproximadamente a las 8.

Por motivos que aún se investigan, el conductor del vehículo accidentado, un Peugeot 408, terminó chocando con uno de los árboles al costado de la ruta, frente a una vivienda de la zona.