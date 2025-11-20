Accidente en el Tren Sarmiento: una formación chocó contra un auto en Ramos Mejía
Una formación del Tren Sarmiento impactó contra un auto a la altura de Ciudadela, por lo que se reportaron demoras.
El Tren Sarmiento fue protagonista de un accidente en la mañana del jueves cuando un vehículo no respetó las señales que indicaban la llegada de la formación a la estación Ramos Mejía y fue embestido. Por esta razón, el tren no se detiene en la estación de Ramos Mejía sentido hacia Once.
Los Bomberos y el SAME se presentaron rápidamente en el lugar para asistir a la persona que se encontraba en el automóvil, a la cual le colocaron el cuello ortopédico.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo...