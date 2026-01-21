A una modelo mendocina y sus amigos le desvalijaron el departamento que alquilaban en Mar del Plata

Un grupo de 4 mendocinos, entre ellos la modelo e influencer Celeste Manzur , sufrió un importante robo en la vivienda que alquilaban durante sus vacaciones durante sus vacaciones en Mar del Plata . Ocurrió el domingo pasado por la madrugada, mientras se encontraban en un boliche de la zona. Los delincuentes ingresaron por una ventana y se llevaron sus pertenencias.

La casa está ubicada en calle Corbeta Uruguay en la zona de Playas del Sur. Allí, cerca de las 4.30 de la mañana, un Fiat 147 con tres asaltantes se estacionó en la puerta y tres horas después se retiraron del lugar. Se llevaron 7 valijas con algo más que 6 millones de pesos en efectivo, ropa y otros objetos personales como una computadora y una cámara de foto. Además de billeteras con su documentación personal.

A raíz de esto, tomaron la decisión de regresar a Mendoza , pero no sin antes hablar con la propietaria del lugar, que lejos de presentarse y ofrecer ayuda, les cobró las noches y los responsabilizó por el robo.

La denuncia fue radicada este martes de manera digital en los Tribunales de Mar del Plata . En la misma adjuntaron las imágenes de la cámara de seguridad del vecino que registró el vehículo y a los asaltantes.

Ya en Mendoza, Manzur habló con MDZ y retrató cómo encontraron el departamento, el robo y las horas posteriores. "Me pasaron el contacto de la inmobiliaria y yo me comuniqué con ellos. Habían varias opciones y esta nos gustó esa por la ubicación y porque justo otros amigos iban a estar cerca. En las fotos de la inmobiliaria nunca mostraban las fotos del frente ni de las medidas de seguridad", comenzó advirtiendo.

El departamento tiene acceso por una puerta de madera que tiene como única cerradura una tranquera también de madera. Sin candado. El departamento cuenta con ventanas de madera, también de fácil apertura. "Cuando llegamos, la dueña se comunicó con nosotros y nos dijo que vivía arriba, pero que no iba a estar ese fin de semana. Iban a estar las amigas de su hija. Nos dijo que nos dejaba las llaves en la maceta. Nadie nos recibió, nunca nos explicaron un sistema de seguridad ni nos mostraron el departamento", relató.

En ese momento, sintieron la necesidad de no quedarse. Pero llegaron a las 20 del día viernes 16 y Manzur tenía que participar de un evento a las 21 en su calidad de modelo, por lo que no tuvieron mucho tiempo para irse. "No íbamos a bajar las cosas, porque no nos gustó la casa y vimos que tenía poca seguridad. Pero decidimos quedarnos y salir a buscar otro al otro día. Pero al ser temporada alta recién encontrábamos lugar para ingresar el domingo. Entonces nos quedamos una noche más -la del sábado- y fue en esa cuando se produjo el robo", contó.

El robo

Los jóvenes aprovecharon esa segunda noche para salir a bailar. Las chicas a un boliche y los chicos a otro, ambos ubicados en Playa Grande. Antes de regresar, los delincuentes ingresaron cerca de las 4.30 de la madrugada. "Nosotras nos fuimos primero y los chicos después. Nosotras trabamos las ventanas y ellos se llevaron las llaves. Quedamos en encontrarnos en el McDonald pero yo quise pasar por el departamento para cambiarme y cuando llegué me encontré con el portón normal y la ventana abierta, todo rota", contó.

"Pensé que estaban los chicos pero los llamé y no contestaron. Entré por la ventana y me di cuenta que estaba la ventana rota. Voy a mi habitación y no estaban las valijas", relató.

Lo que se robaron en concreto son 7 valijas y bolsos. Tres valijas más chicas y otras 4 más grandes. "En tres valijas habían más o menos dos millones de pesos en efectivo en cada una", contó. Además se llevaron otras cosas como un parlante, una cámara de fotos, una computadora, un trípode, cargadores, planchas de pelo, ropa y billeteras con su documentación personal.

De hecho, contó que los delincuentes tuvieron la facilidad de que las valijas estaban armadas, ya que como pensaban cambiar de hospedaje no habían sacado sus pertenencias, incluido el dinero.

Eso sí, contó que las pertenencias del departamento como electrodomésticos y demás no fueron sustraídas. "No las tocaron. Se podrían haber llevado un televisor, la cafetera, el microondas, pero todos quedaron intactos. Lo único que les pasó fue que rompieron su ventana", aseguró Manzur.

Además, contó que en el departamento de arriba se encontraban las chicas (amigas de la hija de la dueña) a esa hora pero que ellas no sufrieron ningún robo.

Por otro lado, contaron: "Nos dimos cuenta que mientras estaba sucediendo el robo se tomaron un fernet porque nos dejaron un vaso preparado afuera, medio vacío, que nosotros no habíamos dejado ahí".

"El portón quedó igual, si hasta los delincuentes se tomaron el trabajo de volver a colocar la traba de madera", aseguró.

El contacto con los dueños

Tras el robo, decidieron comunicarse con la inmobiliaria y los dueños del lugar, quienes "no se hicieron cargo", según su relato. "Nos cobraron las dos noches que estuvimos ahí de igual manera. Solo nos devolvieron la plata de las otras noches que no estuvimos", relató.

Por otro lado, aseguró que les pidieron al menos información, la cual fue negada. "No nos brindaron ningún tipo de dato. Le pedimos el contacto o el nombre de las personas que estaban viviendo arriba pero no quisieron compartirlo. Nos acusan a nosotros de haber dejado la ventana abierta, y que el departamento es seguro. Pero eso no sucedió, todo estaba cerrado aún con la poca seguridad", aseguro.

Al no tener ni dinero en efectivo disponible ni la documentación personal, decidieron emprender el viaje de regreso. Este martes al llegar a Mendoza hicieron la denuncia de manera virtual. Celeste Manzur publicó la historia en un video en sus redes sociales.