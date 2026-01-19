A punta de cuchillo: dos hombres fueron asaltados en Godoy Cruz y Maipú

Dos robos bajo amenaza con cuchillo tuvieron lugar en Maipú y Godoy Cruz entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes.

El Gran Mendoza fue el escenario de dos asaltos con arma blanca entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes. Concretamente, delincuentes abordaron a sus víctimas en Maipú y Godoy Cruz, con un método similar: amenazas con cuchillo en mano.

Dos asaltos con amenazas de cuchillo Primero, un hombre de 28 años fue interceptado, minutos después de las 22, por dos sujetos en la unión de la Ruta Provincial 50 y la calle Nicolás Serpa, localizada dentro de los límites de Rodeo del Medio, Maipú. Allí, los malvivientes le robaron la suma de 70.000 pesos y su teléfono celular tras amenazarlo con cuchillo en mano para luego darse a la fuga.

Luego, sobre las 5 de este lunes, otro robo en condiciones similares tuvo lugar en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. En este caso, la víctima fue un hombre de 35 años, quien entregó una campera, un pantalón y una remera a un ladrón que también lo estaba amenazando con un arma blanca. Tras juntar el botín, el delincuente se dio a la fuga.