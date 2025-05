"Quiero encontrarlo, con vida o no”: el desgarrador pedido del papá de Lian

Elías Flores, padre del pequeño Lian Gael Flores, expresó su profundo malestar al asegurar que la búsqueda oficial de su hijo fue abandonada. El niño, de tan solo 3 años, fue visto por última vez el 22 de febrero en la zona rural de Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio.

Durante una entrevista en América TV, Flores lanzó un reclamo desesperado: “Queremos encontrarlo, esté con vida o no. No podemos seguir así”. Además, señaló que tanto él como su pareja están convencidos de que su hijo fue sustraído: “Creemos que alguien se lo llevó, aunque no comprendemos el motivo. No tenemos conflictos, deudas ni problemas con nadie”.

El padre del menor, visiblemente angustiado, cuestionó duramente el accionar de la Policía: “Ya no están haciendo nada por buscarlo. Les pido a los responsables del Estado que no abandonen el caso. Aún sostenemos la esperanza de encontrarlo, en cualquier condición”. También apuntó contra los propios vecinos del barrio donde reside hace casi una década: “Desconfío hasta de los de la ladrillera. Mi hijo estaba en un terreno abierto, a esta altura deberíamos tener alguna pista”.

Conmovido, Elías describió el impacto emocional que atraviesan como familia: “Todo esto nos está destrozando, especialmente a la madre de Lian, que no para de llorar. Nuestra vida cambió por completo”.

El caso de Lian Flores en el sistema de Alerta Sofía

La desaparición de Lian Gael Flores forma parte del programa nacional Alerta Sofía, que sigue activo para siete niños desaparecidos en Argentina. Entre los casos más difundidos se encuentran los de Guadalupe Lucero (San Luis), Loan Peña (Corrientes) y Sofía Herrera (Tierra del Fuego).

Gracias a este sistema de notificación urgente y masiva, algunos de los menores reportados como perdidos fueron hallados sanos y salvos. Uno de los casos recientes fue el de una bebé robada de un hospital en Salta, cuya localización se logró tras una intensa campaña en redes. También se rescataron a otros dos niños: una nena de 10 años en Punta Indio y una niña de 7 años en la provincia de Buenos Aires, ambas víctimas de raptos.

Sin embargo, la situación de Lian permanece sin novedades. Mientras tanto, su familia insiste en mantener viva la búsqueda, reclamando que el Estado no los deje solos en esta lucha angustiante.