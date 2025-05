Tras el escándalo por el documental, la jueza Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Maradona

En el marco del escándalo por el presunto documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la jueza Julieta Makintach aceptó la recusación.

Pasadas las 15 horas, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro resolvió la recusación de la jueza Makintach, a la vez que se dictó un cuarto intermedio de dos horas para conocer los fundamentos de las partes sobre la continuidad del debate oral y público.

La jueza aseguró que no estaba al tanto de la existencia del documental. “Lamento que no me crean, es una sorpresa para mí”, expresó. Y sentenció: “Espero que el juicio pueda seguir sin mí”.

El pedido de apartamiento fue presentado por el fiscal Patricio Ferrari, al cual adhirieron los defensores y los particulares damnificados.

Qué dijo la jueza sobre el documental

En primer lugar, la jueza Makintach apuntó contra la prensa y aseguró que sufrió acoso en sus redes sociales. A su vez, la jueza confirmó que "no se va a apartar" del juicio por la muerte de Maradona y que "no dará lugar a la nulidad".

Los videos que complican a la jueza

Por otro lado, calificó de "torpe" y "desprolijo" el uso de los tribunales de San Isidro para filmar el documental del juicio, pero negó participar del mismo.