El otro violento asalto por el que buscaban al delincuente que golpeó a la kiosquera en Godoy Cruz

Luego de la detención de Carlos Javier Estrada Marfilius, de 37 años, tras perpetrar un violento robo en un kiosco en el que golpeó salvajemente a una mujer, se conoció otro video de un episodio anterior en Godoy Cruz. Además, el sujeto cuenta con importantes antecedentes.

Fue el 15 de mayo cerca de las 18, cuando la víctima, de 22 años, atendía su local, Distribuidora Malvinas, ubicado en Maipú al 300, en el momento en que le golpean la puerta. Al abrir, el sujeto, que iba vestido con pantalón, jeans y campera negra, le pidió mercadería. Luego, cuando se suponía que iba a realizar el pago, se abalanzó sobre ella, le dijo que se quedara sentada y ahí comenzó a robar el dinero de la caja registradora.

Después, el hombre tiró al suelo a la joven y la ató de pies y manos con los cables de las cámaras del negocio, al tiempo que le sustrajo el teléfono celular para luego darse a la fuga.

En esa ocasión, el delincuente se llevó un teléfono celular marca iPhone 15 de color celeste con funda bordo, cien mil pesos en efectivo y una mochila con documentación personal, además de la billetera, las llaves del domicilio y tarjetas de crédito y débito. Finalmente, tras ser buscado por ese hecho, lograron dar con Estrada Marfilius luego de que cometiera un nuevo asalto y fuera reconocido por pasajeros en un colectivo.

Video: el asalto por el que era buscado el delincuente que golpeó a una kiosquera

La larga lista de antecedentes del detenido

El ahora detenido Estrada Marfilius posee un extenso historial delictivo con múltiples causas desde el año 2005 y con dos pedidos de captura recientes, una por robo, hurto agravado y sustracción de automotores y otra por sustracción de automotores. Además, hace pocos días fue autor del mencionado robo en un local comercial de Godoy Cruz.

Entre sus antecedentes más recientes, figura una condena por resistencia a la autoridad en septiembre de 2024. Además, ha sido condenado en reiteradas oportunidades por delitos graves como robo agravado, portación ilegal de arma de guerra, evasión en grado de tentativa y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego con lesiones.

En cuanto a su historial carcelario, registra múltiples ingresos a los complejos penitenciarios de la provincia, por San Felipe y Boulogne Sur Mer. Varias de sus causas incluyeron prisión preventiva y condenas efectivas, entre ellas una de cinco años por robo agravado por el uso de arma impropia. A continuación se enumeran sus antecedentes:

1. 15/05/2025: *Robo*- Oficina Fiscal de Capital - Godoy Cruz

2. 30/04/2025: *Captura vigente* – UF Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores – Fiscalía Instrucción 12.

3. 04/04/2025: *Captura vigente* – UF de Sustracción de Automotores – Fiscalía Instrucción 16.

4. 21/09/2024: *Resistencia a la autoridad* – Condenado – Oficina Fiscal Capital.

5. 24/05/2018: *Robo agravado con arma sin acreditación de aptitud de disparo* – Condenado – UF Robos y Hurtos.

6. 14/02/2013: *Evasión en grado de tentativa* – Condenado – UF Capital.

7. 30/07/2012: *Portación de arma de guerra* – UF Capital.

8. 11/05/2011: *Robo agravado* – UF Capital.

9. 29/04/2010: *Resistencia a la autoridad* – OF Fiscal Nº4.

10. 07/03/2009: *Amenazas agravadas con arma de fuego y lesiones* – Condenado – 3° Cámara del Crimen.

11. 16/02/2009: *Robo agravado en concurso con coacción* – Condenado – Cámara Penal de Menores.

12. 30/09/2008: *Robo* – UF Nº2 Godoy Cruz.

13. 30/07/2008: *Robo agravado* – Condenado – OF Fiscal Nº4.

14. 27/03/2008: *Robo agravado* – Sec. Robos y Hurtos.

15. 13/01/2008: *Portación ilegal de arma* – OF Fiscal Nº4.

16. 28/09/2007: *Medida pendiente de captura* – 3ra Fiscalía Penal de Menores.

17. 15/05/2006: *Robo agravado por el uso de arma de fuego no habida* – UF Nº2 Godoy Cruz.

18. 15/05/2006: *Robo agravado* – OF Fiscal Nº4.

19. 22/03/2006: *Robo agravado* – OF Fiscal Nº4.

20. 22/03/2006: *Medida pendiente de captura* – OF Fiscal Nº4.

21. 04/07/2005: *Robo agravado en grado de tentativa* – UF Capital.