Masacre de Villa Crespo: qué responsabilidad penal tiene el psiquiatra de la homicida

El miércoles por la tarde una masacre tuvo lugar en un edificio de Villa Crespo, donde una familia fue hallada asesinada en su departamento. Según trascendió, Laura Fernanda Leguizamón, la homicida, estaba en tratamiento psiquiátrico hacía dos meses. Por lo tanto surge la duda si el psiquiatra de Leguizamón tiene responsabilidad penal o no.

En diálogo con MDZ el Dr. Jorge Alejandro Olivera detalló en qué casos un profesional tiene responsabilidad penal. “Para poder encontrarle responsabilidad penal o investigarlo al profesional deberíamos tener en claro que hay una negligencia o un dolo”, indicó el abogado.

Y agregó: “Depende mucho del tipo de enfermedad para saber que tan discapacitante es y cómo hubiera sido el tratamiento indicado”.

Olivera señaló que si al psiquiatra “no le importó, o por descuido no observó los resultados de los análisis, los tests, de cómo venía evolucionando con alguna medicación, o el apego al tratamiento, todos estos son motivos para decir que no vio la evolución y no le importo”. Entonces en este caso se puede decir que hubo negligencia.

Se confirmó que Leguizamón fue la autora del triple homicidio. Foto: Laura Leguizamon - Facebook

Por otro lado, sostuvo que si el psiquiatra graficó en algún momento la peligrosidad y como podría haber terminado, y no hizo nada, entonces también se podría encuadrar en alguna de las gamas del dolo, desde un dolo eventual hasta un dolo directo.

Por último, Olivera aclaró que, en el caso de la masacre de Villa Crespo, para determinar la responsabilidad penal del psiquiatra de la homicida se necesita “conocer la enfermedad mental, el tratamiento que había indicado y hace cuanto tiempo venía en tratamiento”.