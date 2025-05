El caso del joven que secuestraron por el robo de un perro y terminó en condena

"Traeme el fierro así aparece mi perro", esas fueron las palabras con las que Mauro Benjamín Guirín, de 19 años, fue coaccionado luego de ser llevado por la fuerza a una casa de Las Heras. Ocurrió el 3 de abril de año pasado, día en que el joven vivió un verdadero infierno al ser secuestrado en la vía pública por sujetos que lo acusaban de robarse una mascota.

Luego de poco más de un año de investigación, la única detenida que tuvo el caso fue condenada. Se trata de Carina Deolinda Galindo Llave (48), quien en la génesis de la causa estuvo imputada por secuestro coactivo. Incluso, en un momento desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) buscaron que el expediente pasara a la Justicia federal, pero desde ese fuero respondieron que no estaban dadas las condiciones para que un juzgado tomara el caso.

Pese a eso, la mujer continuó acusada por esa misma calificación, bajo la que le dictaron la prisión preventiva. Aunque, luego de que el fiscal de Delitos No Especializados Juan Manuel Sánchez tomó el caso y analizó los hechos, decidió modificar el avoque de imputación por privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia y por la venganza.

Carina Galindo y su hija Florencia, ambas responsables del hecho. Foto: MDZ.

A partir de ese cambio, la hija de la mujer, quien también fue identificada como autora del hecho, se presentó ante la Justicia y fue imputada. Pero luego arregló una suspensión de juicio a prueba o probation por el termino de tres años.

En tanto, recientemente su madre arregló un juicio abreviado en el que reconoció haber sido partícipe secundaria del delito de privación ilegítima de la libertad, dejando fuera el agravante previamente mencionado, ya que se demostró que sólo condujo el auto en el que llevaban a la víctima y no ejerció ningún tipo de violencia. Así, la jueza Marina Alejandra Martín homologó el proceso y condenó a la mujer a 1 años y 6 meses de cárcel.

Una semana después, Galindo Llave solicitó la libertad asistida ante el mismo magistrado que la sentenció, ya que llevaba 1 año y 3 meses de la pena cumplida. Martín hizo lugar al pedido y la mujer pudo salir de la cárcel.

Secuestro a plena luz del día

La reconstrucción que realizaron los detectives del caso sostiene que eran cerca de las 15 del 3 de abril del año pasado, Guirín fue sorprendido en la vía pública por dos sujetos con los que mantuvo una discusión y luego lo cargaron por la fuerza a una Ford EcoSport, que era conducido por Galindo Llave.

Acto seguido, los dos individuos le pegaron cachetadas y le preguntaban si había sido el autor del robo de un perro, para luego trasladarlo hasta una casa de la manzana R del barrio Centorbi, en El Algarrobal.

Después de mantenerlo unos 40 minutos allí, ingresó al inmueble otro hombre, el cual tenía sangre en su boca y también increpó a la víctima por la sustracción del can. En ese momento, una mujer hizo una llamada telefónica y dijo: "Traeme el fierro así aparece mi perro", con la finalidad de provocar temor en el joven secuestrado.

Acto seguido, la mujer afirmó: "Si no aparece el perro, ya viene la gente que estoy llamando. Ya va a aparecer, no me van a tratar de la gilada ustedes", de acuerdo con la investigación.

La intervención policial permitió atrapar a la primera sospechosa (imagen ilustrativa). Foto: archivo MDZ

Instantes más tarde, uno de los sujetos apareció con un cuchillo en la cintura y le dijo a la Guirín que se agachara. Inmediatamente, otro hombre tomó al joven del hombro, mientras que portaba el arma blanca le daba golpes de puño en la boca y una patada en la mandíbula, surge del expediente.

En ese momento, el muchacho aprovechó que el portón de la vivienda había quedado abierto y salió corriendo, con el objetivo de escapar de sus captores. No obstante, le dieron una patada y lo tiraron al piso, para luego recibir un puntazo en el sector izquierdo de la espalda.

Luego de esa agresión, el joven se repuso, consiguió retirarse del lugar y se dirigió hasta una dependencia policial para denunciar la situación. Seguidamente, efectivos se dirigieron hasta la vivienda y lograron aprehender a Galindo Llave, quien terminó siendo condenada poco más de un año después.