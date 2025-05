Derrumbe fatal en Córdoba: el edificio fue denunciado por desmoronamiento

Tras el trágico derrumbe que se conoció hace unos pocos días en la provincia de Córdoba, una nueva actualización en la investigación indicó la presencia de denuncias que radican desde el año 2012. En este sentido, se conoció que la anterior dueña del bar lindero al edificio afectado, había denunciado al inmueble por desmoronamiento.

Sobre este dato, se conoció que la anterior dueña del bar afectado, Gabriela Manfredi, denunció al edificio desde 2010 hasta 2012, por problemas en la estructura del inmueble lindero, vinculadas a caídas de escombros. Tras las denuncias radicadas, Manfredi, en diálogo con el medio local El Doce Tv, aseguró no tener respuestas, por lo que se vio obligada a cerrar las puertas del restaurante.

Quién es la víctima fatal del derrumbe

La víctima fatal fue identificada como Ramiro Alaniz Cortés, quien nació en Villa Dolores, pero residía hacía poco tiempo en Córdoba, junto a su novia y su hijo de 8 años. Según trascendió, su vivienda se encontraba a una cuadra del bar que fue destruido por el derrumbe y había mantenido un encuentro con amigos de su ciudad natal.

La víctima falleció al momento de ser derivado al Hospital de Urgencias. Foto: Ramiro Alaniz Cortes - Facebook

Ante el trágico episodio, la anterior dueña del bar, lamentó el fallecimiento de Cortés. "Esta es una muerte que se podría haber evitado, mi mayor respeto a la familia del chico muerto. El sábado me llegué hasta acá porque no lo podía creer y me hizo muy mal, me dejó impactada y shockeada porque podría haber estado yo en ese lugar", indicó Manfredi.

Sobre el derrumbe y las denuncias, Manfredi recordó una de las tantas realizadas en contra de la empresa constructora: "Yo veía que era un edificio que se estaba construyendo mal. Se desprendían ladrillos, una vez estaba una clienta en la vereda, estaba tomando un café y se le cayó un ladrillo".

Por último, la anterior dueña concluye la nota con que durante esos años logró ganarle una demanda a la empresa por mala praxis constructiva y negligencia: "Si no tenían cuidado con los transeúntes ni con sus propios empleados, imaginate cómo estaba construido el edificio. Un horror".

Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 5 dispuso la realización de diversas medidas para tratar de establecer cómo y por qué se produjo el derrumbe. En este sentido, se solicitó la intervención de la Universidad Tecnológica Nacional.