Fue absuelto por el femicidio de su ex y ahora lo condenaron por haberla golpeado

A pocos días de que un jurado popular lo encontró no culpable y fue absuelto por el femicidio de su ex pareja Jésica Olguín, asesinada en octubre de 2023, la Justicia condenó este miércoles a Juan Manuel Tarrés a 3 años y 6 meses de prisión por una causa de violencia de género.

Se trata de una causa iniciado en 2021 que también tuvo como víctima a Olguín y por la que Tarrés fue hallado culpable durante el juicio por jurados realizado la semana pasada en el Polo Judicial Penal.

Fue durante un juicio de cesura que en el que el juez técnico Horacio Cadile escuchó los argumentos de las partes y dictó la sentencia. La fiscalía, a cargo del fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, había solicitado la pena que finalmente fue impuesta y la defensa pidió que le dictaran un castigo por el tiempo que llevaba tras las rejas y así quedara en libertad.

Tarrés y Olguín.

No obstante, debido a que el magistrado se inclinó por el pedido de la parte acusadora, Tarrés deberá permanecer en prisión hasta que pueda acceder a algún beneficio carcelario, que pueden ser las salidas transitorias o la libertad condicional.

Tarrés había llegado a debate acusado por femicidio, abuso sexual y lesiones contra Olguín, pero terminó absuelto en los dos primeros delitos, es decir, los más graves, por los que arriesgaba una pena perpetua.

La confesión que no alcanzó

Pese a que Tarrés habría confesado el crimen a dos familiares —su tía y su hermano—, el jurado no consideró esas declaraciones como pruebas concluyentes. La Fiscalía había sostenido que el acusado reconoció haber matado a Olguín la misma madrugada del hecho, en enero de 2023, cuando se presentó en la casa de su tía y luego fue hallado dormido tras ingerir pastillas.

No obstante, la defensa oficial insistió en que no había pruebas científicas que lo vincularan directamente con la escena del crimen y que las pruebas recolectadas no acreditaban ni el abuso ni el homicidio.

Jésica Olguín, la víctima.

Incluso, durante el juicio Tarrés pidió la palabra para declarar su inocencia: “La Fiscalía me presentó como un monstruo. Hay un monstruo suelto que hizo lo que hizo con Jésica, pero ese monstruo no soy yo”, afirmó ante los jueces y ciudadanos.

El crimen

Jésica Olguín, de 33 años, fue hallada muerta la madrugada del 23 de enero de 2023 en su casa de calle Molinero Tejeda, en Las Heras. Estaba maniatada, con signos de asfixia y tendida boca abajo en una habitación. La investigación se inició luego de que Tarrés, según la versión de la Fiscalía, confesara el crimen a su tía y su hermano.

Con ese testimonio, la policía acudió a la casa donde el sospechoso dormía bajo el efecto de medicamentos y lo detuvo.

Aunque el proceso judicial no logró probar el femicidio, el jurado sí concluyó que hubo violencia de género previa ejercida por parte de Tarrés, y esa fue la base para la condena que se conoció este miércoles.