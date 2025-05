Preocupación y reclamos por la desaparición de un joven en Las Heras

Detectives policiales y judiciales iniciaron en las últimas horas la búsqueda de Franco Gustavo Outeda Arce, un joven 32 años que desapareció la madrugada del sábado en Las Heras. Se encontraba junto a su suegro cuando se retiró inesperadamente y no volvió a ser visto.

Durante la tarde de lunes, efectivos de Investigaciones desarrollaron un registro domiciliario en una vivienda cercana al Parque de la Niñez, sector donde lo vieron por última vez. Horas antes, familiares organizaron un reclamo en ese espacio verde lasherino, donde pidieron que se agilicen las tareas de búsqueda.

La causa se encontraba a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien dispuso una serie de medidas para avanzar sobre el pedido de paradero.

La denuncia

De acuerdo con la presentación judicial que realizó la pareja de Outeda alrededor de las 22.30 del sábado, la desaparición se produjo alrededor de las 5 de esa misma jornada cuando el joven se encontraba junto al suegro consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes en su domicilio de la manzana E del barrio Jardín del Challao.

A esa hora, Outeda se retiró de manera inesperada de la casa, dirigiéndose por calle Boulogne Sur Mer hacia la zona del Parque de la Niñez, donde se perdió de vista.

Acto seguido, su suegro le avisó sobre la situación a su hija (pareja de Outeda), con quien comenzaron a buscarlos por las inmediaciones. Sin embargo, pese a los esfuerzos de la familia, no consiguieron localizarlo.

Eso no fue todo, ya que los parientes de Outeda también llamaron a comisarías de la zona y también a diferentes hospitales del Gran Mendoza. Pero en ningún lugar tenían información sobre el joven desaparecido.

Las publicaciones en las redes para encontrar a Outeda.

Por ese motivo, decidieron radicar la denuncia de paradero en la Oficina Fiscal N°1, que luego le dio intervención en la causa a personal de la División Búsqueda de Personas, de Investigaciones, y a la fiscal Ríos.

La cónyuge de Outeda aportó que el joven se encontraba con problemas de consumo de estupefacientes y que desde hace dos meses se encontraba bajo tratamiento. Más allá de eso, los detectives no descartan ninguna hipótesis con respecto a su desaparición.

Reclamo en el Parque de la Niñez

Dos días después de radicada la denuncia, los familiares de Outeda decidieron organizar un reclamo durante el mediodía de este lunes en el mencionado espacio verde de Las Heras.

Allegados al joven publicaron videos en las redes sociales, a través de los cuales habló la pareja de Outeda y afirmó que aún contaban con poca información sobre los avances en la investigación: "No me han dado noticias. Me dicen que están trabajando, pero no se nada. Ya hace más de 50 horas que está desaparecido".

La muchacha relato que, a través de un testigo, supieron que su novio ingresó a una vivienda luego de retirarse del domicilio de su suegro: "El sábado a la madrugada lo vio el hombre del salón de eventos y dice que se metió a la casa de al lado".

En tanto, otra familiar explicó que será crucial que revisen las cámaras de seguridad de la zona para establecer hacia dónde se fue Outeda: "Queremos que aparezca, que nos den noticias y busque en las cámaras".

Pasadas las 19 de este lunes, el paradero del joven seguía siendo desconocido y sus seres queridos buscaban colaboración en las redes sociales para encontrarlo.