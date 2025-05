“Era una cacería”, 3 motochorros lo balearon en plena ruta y se salvó

En la Ruta 3 ocurrió un nuevo hecho de inseguridad que terminó en milagro. Gastón Bazán iba en su moto en dirección al partido bonaerense de La Matanza cuando, al llegar al kilómetro 54, fue interceptado por tres motochorros que iban en dos vehículos. Si bien lo balearon, el hombre de 48 años se salvó y contó lo que le pasó.

La víctima volvía de comer con su hijo el domingo pasado cuando estas dos motos lo sorprendieron y le dispararon sin decirle nada. Si bien la bala no llegó al hueso, lo hirió en la pierna derecha, abajo de la rodilla.

De inmediato, los motochorros le robaron el celular y la moto con la cual se fugaron. Por su parte, a Gastón lo asistieron de inmediato y lo llevaron al Hospital Cuenca Alta. Mientras tanto, su hijo salió ileso.

El duro relato del hombre asaltado por motochorros en la Ruta 3

A cuatro días del hecho, Bazán salió a hablar y dio una entrevista televisiva en El Trece donde relató cómo fue que lo interceptaron estos delincuentes: “Cuando me di cuenta de que me estaban siguiendo, aceleré a muy alta velocidad, les saqué una buena diferencia”.

“Ahí es donde ellos me alcanzan y directamente me pegan un tiro”, indicó, y agregó: “El revólver venía para todos lados moviéndose, ese disparo podría haber sido para mi hijo y eso es lo que más me duele”.

Luego, comentó: “Iba en el medio luchando ahí entre las motos; entre el pasto y la banquina, logré frenar. Entonces yo trato de agarrar a mi hijo, cruzamos el guardarraíl y ahí es donde estos muchachos me empiezan a sacar el casco a mí y a mi hijo”. Cuando los ladrones levantaron la moto, la destrabaron y se fugaron.

En cuanto al balazo, la víctima sintió “un dolor muy profundo”. A su vez, dijo que el hecho que le tocó atravesar “era una cacería”: “Lo único que quería era que se termine, que se vayan, poder abrazar a mi hijo e irme a casa”. Finalmente, su moto apareció gracias a que los ladrones se filmaron y, como el video se viralizó, pudieron localizarla.