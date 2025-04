La fuerte declaración de la abuela de Loan sobre la desaparición del niño correntino

A dos meses de cumplirse un año del suceso, la desaparición de Loan Peña sigue conmocionando al país y ya hay 7 imputados en el caso. Sin embargo, un audio de Catalina, la abuela del niño, podría cambiar el rumbo de la investigación.

El documento fue difundido por el periodista Alejandro Pueblas en su canal de Youtube. La narración de Catalina no solo aporta detalles nuevos, sino que también incluye menciones a personas del entorno familiar y sugiere otras posibles versiones.

“Se me perdió el celular y estuve sentada en ese sillón donde me encontraste mirando mis pollos así. Pasaron dos pollos porque quedaron dos nomás... Dije: ‘Bueno San Antonio, haceme devolver el teléfono que yo sabía que cayó en el remis y el otro me decía que no. No saqué el teléfono ahí porque era chiquitito y no es para sacar fotos’”, dice el primer relato de la grabación.

Esta parte hace mención a un celular, pieza clave en la investigación, además de los movimientos de la familia ese día y el contexto en que desapareció el niño correntino.

Loan, niño desaparecido. Foto: Archivo/MDZ

Posteriormente, la abuela del pequeño comenta que "la que sacó (fotografías) fue Macarena y la madre. La madre sacó de frente y me dijo: ‘Te vamos a sacar con tu parienta’. Nos sacó a los cuatro porque el José estaba muy del lado del carro, pero la criatura no sé si salió ahí”.

Catalina reveló también su perspectiva de los minutos posteriores a que se supiese que Loan no estaba. “A la Victoria la llamé cuando se perdió la criatura. Yo le dije: ‘A ver si no le alcanzás por el camino’. Todavía era temprano. Bueno, salieron a las corridas... Ese fue el tema: yo no sabía”. A partir de la narración, se percibe cierta confusión e improvisación por parte del entorno del niño frente a la noticia de que había desaparecido.

Asimismo, la abuela de Loan confesó que “yo llamé a Buenos Aires a los videntes... Ella me dijo: ‘Está ahí en esa tapera... está en esa casa que se ve de la calle’”. Este fragmento demuestra, por un lado, la desesperación de Catalina, pero también menciona a una tapera, una casa abandonada visible desde la calle.

Sin embargo, el final del audio es la parte más alarmante. Catalina da a entender que podría haber personas interesadas en el menor: “Me vieron tres personas y me dijo que le diga también que chocó y murió en el accidente y lo encerraron ahí en el monte. Laudelina va a ir a declarar y va a decir que tuvo un accidente y lo enterraron en el monte”.

Según A24, el audio ya fue remitido a la Justicia y se encuentra bajo análisis. Asimismo, se buscará determinar si los dichos de Catalina pueden ser corroborados con evidencia material, como imágenes, llamadas telefónicas o ubicaciones geolocalizadas. También se evaluará si hay elementos suficientes para citar a declarar a las personas mencionadas.