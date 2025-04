Muerte de bebés en Córdoba: vuelve a declarar la enfermera Brenda Agüero

Este martes a las 9.30, la enfermera Brenda Agüero, acusada por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, ampliará su declaración en el juicio en su contra. Cabe destacar que la enfermera está detenida desde agosto de 2022 en el penal de Bouwer.

Además de la enfermera, se espera que brinden testimonio el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo; la exdirectora del Hospital Neonatal de Córdoba, Liliana Asís; el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Materno Neonatal, Alejandro Escudero Salama, y Marta Gómez Flores, exjefa del área de Neonatología.

Agüero se encuentra imputada por “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal por cinco hechos” y “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal en grado de tentativo por ocho hechos”. Se espera que en mayo sean los alegatos y que en los primeros días de junio se conozca la sentencia.

Qué declaró Agüero

El pasado 7 de enero, la enfermera apuntó contra la prensa por “inventarle” una imagen de asesina serial. “La prensa creó la imagen de un asesino serial que no existe. Esa construcción afectó mi vida y la de mi familia”, sentenció. Además, durante su declaración, cuestionó la cobertura mediática que, según ella, influyó negativamente en su situación procesal.

Agüero aseguró que es inocente. Foto: NA

Asimismo, la enfermera aseguró que es inocente y que no le hizo daño a ninguna de las víctimas. “No puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo. Me hicieron muchísimo daño”, expresó Agüero. Y concluyó: “Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un bebé”.