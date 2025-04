"Hay más víctimas": la hermana de la joven abusada en Las Heras y un relato desgarrador

Una hermana de la joven estudiante que denunció haber sido secuestrada y abusada sexualmente por un vecino de El Algarrobal, Las Heras, rompió el silencio ante MDZ en medio de la manifestación que encabezó este martes junto a su madre y vecinos de la zona.

"Queremos que aparezca este tipo. Por favor todos compartan la foto de él, está en las redes sociales, está en todos lados. Por favor necesitamos que aparezca este hombre, tiene antecedentes", comenzó pidiendo la joven -se reserva el nombre para no comprometer la identidad de la denunciante- ante la presencia de los lugareños que participaron de la movilización.

Luego, afirmó que el sospechoso, identificado como Víctor Aníbal Rodríguez (50), pudo haber perpetrado otros hechos similares: "Hay más víctimas, en esta casa encontraron muchas cosas aparte de todo lo que encontraron, los rastros de mi hermana y todo eso", afirmó.

Con respecto a su hermana, destacó que logró escapar del abusador por sus propios medios, tal como lo reveló este medio: "Ella se salvó sola, es muy fuerte mi hermana, se salvó sola. Ella logró salvarse, ella sola, porque las intenciones eran otras, las que tenía él".

Luego de eso, volvió a reclamar por la detención del sospechoso: "Queremos justicia y que a este tipo lo agarren y no salga más. Por favor se los pido, ya no tienen que haber más víctimas". Y agregó: "Tiene que aparecer, no tiene que estar muy lejos. Hoy mi hermana está contenida, está con su familia, es muy fuerte, la amamos".

Por último, le dedicó unas palabras a su hermana: "Te amamos, te juro que vamos a hacer justicia por vos. Nadie se va a quedar quieto, muerto o lo que sea va a aparecer".

Decenas de vecinos reclamaron por la inseguridad y pidieron justicia por la joven abusada. Foto: MARCOS GARCÍA / MDZ

El caso tuvo su inició cerca del mediodía del lunes cuando la joven regresaba de cursar en la universidad y no llegó a su vivienda, por lo que sus familiares iniciaron una intensa búsqueda por la zona y también pidiendo colaboración en las redes sociales.

Con el paso de las horas, radicaron la denuncia de paradero y, cerca de las 21, la chica llegó en colectivo hasta el sector donde se habían reunido sus allegados para intentar localizarla.

Víctor Rodríguez, el hombre que es intensamente buscado y el ataque contra la casa donde se perpetró el abuso. Foto: MARCOS GARCÍA / MDZ

Allí, relató que un vecino (Rodríguez) la interceptó cuando bajó de un colectivo en calle San Ramón y ruta 40, para luego introducirla por la fuerza en una vivienda, donde abusó sexualmente de ella y retuvo en contra de su voluntad por varias horas.